В Орле заметили крокодила

Рептилию отдали на проверку специалистам.

В Орле эксперты отдела бактериологии проверили крокодила на наличие сальмонеллеза и гельминтозных заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. При исследовании проб от крокодила были получены отрицательные результаты. То есть опасных заболеваний у него обнаружено не было.

В лаборатории не уточнили, где именно содержится крокодил. Однако отметили, что «в настоящее время распространено содержание рептилий в домашних условиях».

— Домашние рептилии должны содержаться вдали от кухни и других зон для приготовления пищи, — заявили в учреждении. — Рептилии должны жить в специально оборудованных террариумах и не должны свободно перемещаться по дому.

После контакта с ними и их террариумом следует тщательно вымыть руки с мылом, — советуют специалисты. Они напоминают, что рептилии часто бывают носителями сальмонеллеза, причем сами болеют им достаточно редко.

Они способны выделять сальмонелл из кишечника. Человек может заразиться как при контакте с рептилией или при уборке террариума, так иногда и не контактируя напрямую ни с животным, ни с его микросредой.

ИА «Орелград»