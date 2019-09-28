Орловские силовики рассказали о масштабах коррупции в регионе

Тема борьбы с коррупцией была поднята на координационном совещании.

В Орле в стенах здания прокуратуры Орловской области прошло Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона. Его провел и.о. прокурора области Андрей Хамошин. В мероприятии приняли участие главы всех силовых ведомств, в том числе руководители региональных управлений ФСБ, МВД, ФССП и ФСИН, СУ СК, ГУ МЧС и Росгвардии.

«На совещании было обсуждено состояние работы правоохранительных органов области по профилактике, выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности, — сообщили в прокуратуре Орловской области. — Вопросы противодействия коррупции остаются одним из приоритетных направлений работы всего правоохранительного блока».

Была озвучена и статистика. Согласно ей, в 2019 году только прокурорами в Орловской области было вскрыто более 800 нарушений в сфере противодействия коррупции. В основном, они выявляются в сфере государственной и муниципальной службы.

«Распространенными остаются нарушения в сфере привлечения к трудовой деятельности бывших государственных и муниципальных служащих, факты представления служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера», — пояснили в прокуратуре региона.

Что касается коррупционных преступлений, то за 8 месяцев 2019 года их было вскрыто 107, в том числе 16 фактов взяточничества. За тот же период времени суды региона вынесли 16 обвинительных приговоров в отношении 20 подсудимых. Среди осужденных оказались три сотрудника правоохранительных органов, три главы муниципальных образований и пять руководителей учреждений.

«Членами совещания — руководителями правоохранительных органов -отмечена необходимость активизации совместной работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, выявлению фактов легализации полученных преступным путем средств», — заключили в прокуратуре области.

ИА «Орелград»