«Управление капстроительства» Орла пустят с молотка

Городские власти объявили аукцион по продаже акций предприятия.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовало управление муниципального имущества и землепользования. Торги пройдут на электронной площадке 18 октября 2019 года.

Согласно конкурсной документации, на них будет выставлен пакет из 23 367 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Управление капитального строительства г. Орла». Кстати, это 100 процентов уставного капитала.

Начальная цена указанного пакета акций установлена в размере 63,303 миллиона рублей, шаг аукциона составит 3,165 миллиона. Организаторы отмечают, что начальная цена была установлена на основании данных независимой оценки, проведенной одним из орловских ИП.

Согласно документации, уставный капитал УКСа составляет 23,367 миллиона рублей. То есть он складывается из номинальной стоимости акций, которая составляет 1 000 рублей.

Напомним, что основной задачей предприятия является выполнение функций заказчика и застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и другое. Спектр широк – от инженерных коммуникаций до жилых многоквартирных домов. Впрочем, полный список функций АО довольно длинный. Предприятие не является монополистом на своем рынке, так как его доля не достигает 35 процентов.

Среднесписочная численность работающих в обществе за первое полугодие 2019 года составила всего 8 человек. По данным бухгалтерской отчетности, внеоборотные активы за первое полугодие составили 81,047 миллиона рублей, оборотные активы – 49,8 миллиона, непокрытый убыток – 1,642 миллиона, краткосрочные обязательства – 109,009 миллиона рублей.

«По состоянию на 5 сентября 2019 объекты недвижимого имущества и земельные участки за обществом не числятся», — говорится в документации.

Кстати, это уже вторая попытка пустить УКС с молотка. Предыдущий аукцион, назначенный на 30 августа 2019 года, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие.

ИА «Орелград»