Орловца подвела Кривая Лука

29.9.2019 | 18:05 Новости, Общество

Житель региона нашел там наркотики и угодил под суд.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном обороте наркотических средств.

Как следует из текста обвинительного заключения, молодой человек летом 2019 года при помощи мессенджера Telegram вступил в предварительный преступный сговор с поставщиком наркотиков.

Поставщик передал ему координаты тайника – места, в котором было заложено наркотическое средство. Задачей подсудимого было изъять оптовую партию «зелья», затем расфасовать его и продать в розницу, закладывая мелкие партии наркотика в другие тайники.

Оптовая партия находилась в деревне Кривая Лука Орловской области, куда и прибыл молодой человек. В тайнике он нашел пакет с наркотическим средством массой более 85 грамм.

«Однако осуществить задуманное злоумышленник не смог, поскольку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Орел», был задержан», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело будет рассмотрено судом Железнодорожного района города Орла. Подсудимому в случае признания его вины грозит до 20 лет лишения свободы. Что касается поставщика, то его уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования