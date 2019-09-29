Орловца подвела Кривая Лука

Житель региона нашел там наркотики и угодил под суд.

Как сообщает Орловская транспортная прокуратура, в суд направлены материалы уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном обороте наркотических средств.

Как следует из текста обвинительного заключения, молодой человек летом 2019 года при помощи мессенджера Telegram вступил в предварительный преступный сговор с поставщиком наркотиков.

Поставщик передал ему координаты тайника – места, в котором было заложено наркотическое средство. Задачей подсудимого было изъять оптовую партию «зелья», затем расфасовать его и продать в розницу, закладывая мелкие партии наркотика в другие тайники.

Оптовая партия находилась в деревне Кривая Лука Орловской области, куда и прибыл молодой человек. В тайнике он нашел пакет с наркотическим средством массой более 85 грамм.

«Однако осуществить задуманное злоумышленник не смог, поскольку в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками линейного отдела полиции на станции «Орел», был задержан», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Уголовное дело будет рассмотрено судом Железнодорожного района города Орла. Подсудимому в случае признания его вины грозит до 20 лет лишения свободы. Что касается поставщика, то его уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»