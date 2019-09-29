Орловские чиновники отправили в утиль морг и фонтан

29.9.2019 | 13:31 Новости, Общество

Распоряжение о списании госсобственности издало областное правительство.

Власти региона согласовали списание закрепленного за государственными учреждениями Орловской области на праве оперативного управления имущества, являющегося собственностью.

Речь идет об объектах, признанных непригодными для дальнейшего использования по целевому назначению из-за физического износа и нецелесообразности проведения ремонта.

Государственным учреждениям Орловской области предписано не только списать это имущество, но и снести его, а затем, в течение 6 месяцев со дня издания распоряжения, отчитаться о проделанной работе. Далее необходимые поправки будут внесены в реестр государственной собственности Орловской области.

Всего в список попало восемь объектов, остаточная стоимость семи из них составляет 0 рублей 00 копеек. В частности, учреждением предписано демонтировать здание свинарника, кладовую и два овощехранилища в Мценском районе. Кроме того, к сносу приговорен патологоанатомический корпус в селе Тельчье и фонтан в городе Мценске.

Также будет списан и уничтожен склад арочного типа Орловской областной психиатрической больницы, расположенный в поселке Шиловский. Это единственный из списка объект, остаточная стоимость которого отличается от нуля – она составляет 376,6 тысячи рублей. Склад был построен в 1993 году, но уже, судя по всему, пришел в полную негодность.

Еще одним списанным объектом стало административное здание в поселке Красная Заря, относящееся к Орловскому областному ветеринарному центру.

ИА «Орелград»

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