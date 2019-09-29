Совхозу «Коммунальник» дали время до марта

Арбитраж продлил процедуру конкурсного производства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Совхоз «Коммунальник» Петра Благочева. Он просил о продлении срока конкурсного производства на шесть месяцев.

«Ходатайство мотивировано тем, что до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производства», — говорится в документации суда.

Представители налоговой службы не возражали, спор возник только относительно сроков продления. В результате арбитраж сам выбрал дату. Процедура конкурсного производства продлена до 20 марта 2020 года.

Напомним, инспекции Федеральной налоговой службы по городу Орлу еще в апреле 2014 года обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании МУП «Совхоз «Коммунальник» несостоятельным. В июле того же года требования уполномоченного органа были признаны обоснованными.

В отношении МУПа была сначала введена процедура наблюдения, а затем в отношении него открыто конкурсное производство. С тех пор у предприятия сменилось несколько конкурсных управляющих. Сейчас им является Петр Благочев, член Союза арбитражных управляющих «Континент».

Как следует из его отчета, еще не окончены мероприятия по формированию конкурсной массы должника, а именно: проводятся мероприятия по взысканию дебиторской задолженности, в том числе в судебном порядке, а также по взысканию убытков с бывших конкурсных управляющих предприятия-должника. Кроме того, подано заявление об истребовании имущества из чужого незаконного владения.

Также конкурсный управляющий указал, что не все имущество должника реализовано в полном объеме. В связи с этим арбитражный суд счел возможным удовлетворить ходатайство.

ИА «Орелград»