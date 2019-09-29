В Орловской области рухнуло производство яиц

«Куриная» отрасль региона значительно просела по основным показателям работы.

Как сообщает Орелстат, по состоянию на 1 сентября 2019 года в Орловской области насчитывалось 1,36 миллиона голов птицы. Данный показатель на 57 процентов превышает уровень аналогичного периода 2018 года. При этом по целому ряду показателей отрасль заметно просела.

Так, сообщается, что за восемь месяцев текущего года сельхозорганизациями Орловской области было произведено 9,4 миллиона штук яиц, что составляет лишь 64 процента по отношению к предыдущему году. Средняя яйценоскость кур-несушек снизилась на 4,4 процента и на отчетную дату составила 153 яйца.

Секрет прост – орловские птицеводы сделали ставку на убой птицы. Так, подсчитано, что за восемь месяцев 2019 года предприятия региона произвели 108,8 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 30 процентов превысило прошлогодний показатель.

Кстати, объем производства птицы на убой (в живом весе) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,6 раза. Статистики также подсчитали, что в общей структуре производства мяса доля птицы составляет 13 процентов. Увеличение объемов производства мяса птицы в этом году отмечено в десяти районах Орловской области.

ИА «Орелград»