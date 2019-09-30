Чиновники под Орлом вспомнили о полномочиях, отнятых при Потомском

30.9.2019 | 16:58 Новости, Политика

Через три месяца истечет срок действия важного закона.

Орловский районный Совет народных депутатов выступил с законодательной инициативой. Как сообщается на сайте администрации района, обращение адресовано Орловскому облсовету.

Местные парламентарии вспомнили о региональном законе, который был принят в ноябре 2014 года. На его принятии настаивал Вадим Потомский, который тогда был губернатором.

Напомним, что в соответствии с этим законом значительная часть полномочий была передана от муниципалитетов областным органам власти. Например, правительство Орловской области и уполномоченные им органы исполнительной государственной власти специальной компетенции получили полномочия по подготовке и изменению генпланов городских и сельских поселений.

Депутаты Орловского райсовета в своем обращении напоминают, что упомянутый закон утратит силу с 1 января 2020 года, так как срок его действия был ограничен пятью годами. Учитываю практику, сложившуюся за прошедшее время, они призывают закрепить на новый срок перераспределение существующих ныне полномочий в своем нынешнем варианте. То есть менять местные парламентарии ничего не хотят, а просто предлагают продлить срок действия закона.

При этом они подчеркивают, что данный вариант «не потребует дополнительных расходов из областного бюджета».

ИА «Орелград»

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