Названо место Орла в рейтинге регионов по здоровому образу жизни

Орловская область вошла в число 25 самых здоровых регионов страны.

Агентство РИА Новости обнародовало рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Аналитики составили его восьми показателям: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда.

Тройка лидеров с прошлого года не изменилась: первые три места заняли Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Далее следует Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом, и Краснодарский край.

Орловская область тоже заметно изменила свои позиции в этой рейтинге. По итогам 2017 года наш регион занял 32-е место, а в рейтинге по итогам 2018 года Орел расположился уже на 23 месте. Всего исследование охватило 85 субъектов РФ. Рейтинговый балл нашего региона составил 68. Для сравнения, у Дагестана он составил 91,8, а у занявшего последнее место Камчатского края – 39,5.

«В целом можно говорить о том, что распространение принципов здорового образа жизни находит отклик среди населения России. ЗОЖ перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью. Процесс изменения ценностей запущен, но нужно продолжать работу на всех уровнях для продвижения здоровых привычек в более широкие слои населения», — отмечается в исследовании.

ИА «Орелград»