Орловец засудил военкомат, который не взял его в армию

Суд обязал организацию выдать мужчине военный билет

Житель Орла выиграл суд у областных и районных военкомата и призывной комиссии за то, что те не взяли его в армию, а затем отказались выдать военный билет.

Как сообщили в пресс-службе Северного райсуда, который рассматривал иск, орловец заявил о нарушении своих прав на работу в госструктурах. Молодой человек стоял на учете в военкоматах, но в армию так и не попал.

Суд установил, что военкомат не призывал парня в армию с момента наступления отсрочки до 27 лет, когда наступает предельный возраст.

«Действующее законодательство устанавливает обязанность граждан, подлежащих призыву на военную службу, являться только по повестке военного комиссариата в указанные в ней, время и место, а также предусматривает ответственность за неявку по этой повестке. При этом законом на гражданина, подлежащего призыву на военную службу, не возложена обязанность самостоятельно (без повестки) явиться в военный комиссариат на мероприятия, связанные с призывом на военную службу», — указано в пресс-релизе.

Когда парню исполнилось 27, его сняли с учета, отправили в запас и выдали справку. Но суд обязал заменить ее на военный билет. Военкомат подал апелляцию на решение суда, но не добился удовлетворения.

ИА «Орелград»