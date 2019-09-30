Орловский суд закрыл сайты для взрослых

Сразу два похожих дела рассмотрел Заводской райсуд.

Прокуратура по суду добилась блокировки двух сайтов, предлагавших посетителям пикантные услуги. Речь идет о порталах, работавших в Орле. Они предоставляли возможность жителям нашего города «заказывать» услуги «жриц любви». Впрочем, сами порталы позиционировали себя как вполне солидные предприятия по организации так называемых эскорт-услуг.

Доступ к ресурсам был свободным, причем им, судя по всему, могли воспользоваться и несовершеннолетние. Порталы были наполнены пикантной информацией и откровенными снимками. Там же были указаны расценки.

Прокуратура и суд Заводского района посчитали, что такая информация «создает образ проституции как приемлемого общественного явления, способствует формированию мнения у пользователей сайта, в том числе несовершеннолетних лиц, об ее обыденности и успешности лиц, занимающихся проституцией».

В результате иски были удовлетворены. Сразу два портала, обнаруженные прокурорскими работниками в ходе планового мониторинга Сети, будут внесены в специальный госреестр, после чего доступ к ним ограничат.

ИА «Орелград»