В орловской школе случился пожар

30.9.2019 | 17:19 Новости, Происшествия

Его уже ликвидировали

В школе №37 Орла случилось возгорание, сообщила пресс-служба управления Росгвардии. Сотрудники ведомства первыми прибыли по сигналу тревоги — в 15:58. Загорелась электропроводка, и первый этаж оказался под угрозой задымления.

«Открыв электрический щиток, силовики увидели пламя, поднимающееся вверх по кабельной шахте. Вызвав на помощь спасателей, правоохранители приступили к тушению пожара и эвакуации учащихся. Около двухсот школьников росгвардейцы вывели на прилегающую к школе территорию», — указано в пресс-релизе.

МЧС ликвидировало возгорание. Пострадавших нет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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