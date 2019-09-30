В орловской школе случился пожар

Его уже ликвидировали

В школе №37 Орла случилось возгорание, сообщила пресс-служба управления Росгвардии. Сотрудники ведомства первыми прибыли по сигналу тревоги — в 15:58. Загорелась электропроводка, и первый этаж оказался под угрозой задымления.

«Открыв электрический щиток, силовики увидели пламя, поднимающееся вверх по кабельной шахте. Вызвав на помощь спасателей, правоохранители приступили к тушению пожара и эвакуации учащихся. Около двухсот школьников росгвардейцы вывели на прилегающую к школе территорию», — указано в пресс-релизе.

МЧС ликвидировало возгорание. Пострадавших нет.

ИА «Орелград»