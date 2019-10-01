Орловец набрал кредиты на сотни тысяч по подложным документам

1.10.2019 | 15:20 Новости, Общество

Суд обязал его вернуть банку позаимствованные деньги.

Орловский областной суд оставил в силе решение Болховского районного суда о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Истцом выступил один из банков, который был признан потерпевшей стороной.

Как пояснили в Болховском райсуде, еще в 2016 году местный житель был признан виновным в подделке документов. Было установлено, что в 2008 и 2009 годах он брал займы в отделениях банка. Для этого преступник и использовал поддельные документы.

Обман был раскрыт, мужчину осудили. При этом за банком было признано право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Банк воспользовался этой возможностью и выиграл в судах двух инстанций. Сначала районный суд взыскал с бывшего «клиента» в пользу финансовой организации чуть более 431 тысячи рублей – столько денег делец успел незаконно позаимствовать.

«Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал жалобу, указав, что судом первой инстанции не правильно применены нормы Гражданского Кодекса Российской Федерации об исковой давности, — добавили в Болховском райсуде. — Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции оставлено без изменения».

ИА «Орелград»

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