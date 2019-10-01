Орловец пошел в гости, а попал в колонию

Житель Ливен получил приговор за избиение приятеля.

Как сообщает Ливенский районный суд, обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный в отношении местного жителя. Его признали виновным по ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Жертвой преступника стал его приятель. Мужчина пришел к нему в гости. Конфликт между ними вспыхнул, когда оба стояли у входной двери дома потерпевшего. Гость оказался сильнее. Он повалил хозяина на землю и принялся избивать.

Полученные травмы медики квалифицировали как причинившие тяжкий вред здоровью. Суд назначил гостю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»