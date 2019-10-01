Орловский мусорный полигон ожидает рекультивация

1.10.2019 | 11:36 ЖКХ, Новости

Областные власти сделали важный шаг к реализации этого проекта.

Правительство Орловской области приняло решение предоставить акционерному обществу «ЭкоСити» два земельных участка на улице Итальянской в Орле. Напомним, там расположен мусорный полигон, который давно исчерпал свои возможности, но продолжает использоваться.

Власти передают компании не сами участки, а право на заключение договора их аренды без проведения торгов. Эти земли имеют особую категорию, а их вид разрешенного использования: полигоны отходов производства и потребления (твердых бытовых отходов, промышленных и строительных отходов).

Площадь одного из участков составляет 98 437,85 квадратных метра, второго — 17 515 квадратных метра. Как следует из текста распоряжения, земля предназначена для реализации масштабного инвестиционного проекта с наименованием «Рекультивация бывшего полигона ТБО и ПО г. Орла и строительство комплекса по сбору и утилизации свалочного газа».

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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