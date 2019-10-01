В Орле может появиться новый памятник

Владелец «Гринна» готов перевезти скульптуру из Курска

Владелец «Гринна» Николай Грешилов может перевезти в Орел из Курска скульптуру «Современный предприниматель», которую требуют снести местные власти. Об этом бизнесмен заявил изданию «ДДД».

Чиновники направили «Гринну» письмо, в котором указали, что скульптура была установлена на арендованной Грешиловым земле. Договор аренды истек, и так как участок нужен мэрии под другие нужды, его предписано освободить.

Бизнесмен подчеркнул, что в Орле скульптуре «найдется достойное место». Она представляет из себя мужчину, который тянет по карте России телегу с мешками. На них написано: «Бюрократия», «Налоги», «Кредиты», «Согласования», «Лицензии», «Коррупция» — то, с чем, по мнению Грешилова, российские коммерсанты сталкиваются ежедневно.

На территории орловского «Гринна» уже установлены несколько памятников — «Чиновник и Предприниматель», «Гид-Экскурсовод», «Семья», «Вокзал для туристов», «Русским путешественникам посвящается… Колесо истории», а также памятники писателям-орловцам.

ИА «Орелград»