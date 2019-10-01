В Орловской области выросла закредитованность населения

Жители региона задолжали банкам более 4,8 миллиарда рублей.

Информация об объеме кредитных вложений в банковской сфере размещена в ежемесячном бюллетене социально-экономического развития региона, который опубликован на официальном портале Орловской области.

Согласно приведенным данным, жители нашего региона все активнее берут банковские займы. В июле 2019 года общий объем кредитов, выданных населению, составил 4,873 миллиарда рублей. Ровно год назад показатель составлял 4,241 миллиарда рублей, то есть объем кредитов населения вырос на 14,9 процента.

Обратная тенденция наблюдается в сфере кредитования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По сравнению с прошлым годом они, напротив, сбавили активность в привлечении банковских займов. Объем их кредитных вложений сократился с 7,012 миллиарда рублей в 2018 году до 6,582 миллиарда – в 2019-м. То есть показатель снизился на 6,1 процента.

Однако в целом, за счет активности простых граждан. Объем кредитования в Орловской области по сравнению с 2018 годом увеличился на 1,8 процента и составил 11,455 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»