В Орловскую область привлекут черного аиста

На территории региона появятся искусственные гнезда

В Орловской области впервые появятся искусственные гнезда для черного аиста, сообщили в пресс-службе правительства региона. Две платформы появятся в Дмитровском районе, еще одна — в Шаблыкинском. Чиновникам помогут профессиональные альпинисты.

«Искусственные гнездовые платформы устанавливаются только на старовозрастных деревьях в глухих и малопосещаемых людьми участках леса. При этом участок лесного массива, где установят платформы, должен располагаться не дальше 10 км от ближайших болот, иных водоемов. Следует отметить, что черный аист избегает соседства с человеком», — рассказали в облэконадзоре.

Аисты могут использовать гнезда несколько лет. При этом оно должно располагаться не ниже, чем 10 метров от земли, и позволять птице с размахом крыльев до 2 м подлететь к себе. Гнезда делают из брусьев и досок и крепят проволокой.

Справка Черный аист занесен в Красные книги России (3-я категория редкости) и Орловской области (4-я категория). В нашем регионе этот редкий вид наблюдается каждый год на пролетах и кочевках, предположительно гнездится. Птицы прилетают к нам в конце марта – апреле. Отлет и пролет проходит с середины августа и по первые числа сентября. Зимуют птицы в Средней Азии и Африке. В настоящее время черный аист гнездится в соседней Брянской и Калужской областях.

ИА «Орелград»