Леонид Музалевский сказал «спасибо» пенсионерам

Пожилых людей чествовали в рамках международного праздника

В Орловском городском центре культуры накануне, 1 октября, прошел концерт, посвященный Международному дню пожилого человека. В холле центра гости посетили фотовыставку под девизом «Жизнь во благо Отечества».

Желающие могли полакомиться «Солдатской кашей» или продемонстрировать свои творческие способности — спеть песни, прочитать стихи. Творческий коллектив ОГЦК подготовил для пожилых людей концерт, главной темой которого была связь поколений.

Поздравить пенсионеров с праздником приехали председатель облсовета Леонид Музалевский, губернатор региона Андрей Клычков, депутат Госдумы Ольга Пилипенко,председатель регионального Союза пенсионеров Иван Мосякин, депутат областного Совета Юлия Мальфанова.

«Этот день — прекрасная возможность сказать «спасибо» нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам за их вклад в сохранение и развитие нашего края, Отечества. Они, в большинстве своём, — дети войны.Сегодня мы низко кланяемся людям, возродившим страну, производство; людям, сохранившим культурное наследие, заложившим основы современной жизни», — отметил в своем поздравлении спикер облсовета.

Он также пожелал пенсионерам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.

ИА «Орелград»