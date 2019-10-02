В Орле перепроверили качество молока в молокоматах

Официальное разъяснение по этому поводу дало ТУ Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выступило с официальным разъяснением по вопросам качества и безопасности продукции, реализуемой ООО «Молочные реки», в том числе через сеть молокоматов. Как пояснили в ведомстве, поводом для обращения послужили многочисленные обращения граждан.

Отбор проб был произведен в июле текущего года в молокоматах Орла. Тогда были выявлены бактерии группы кишечной палочки и КМАФАнМ. В связи с этим была инициирована проверка в отношении того, кто эту продукцию реализовывал. Кроме того административное дело завели в отношении предприятия-изготовителя – тех самых «Молочных рек».

Причем административное расследование велось по месту нахождения этого предприятия, то есть его проводили специалисты управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Продукцию, как сообщается, исследовали очень тщательно, для этого даже привлекали научные институты.

«В результате было установлено, что в связи с полным отсутствием в продукции консервантов и других добавок-стабилизаторов, которые способствуют подавлению микроорганизмов, поставщику и реализатору необходимо сократить сроки поставки продукции, а также рассмотреть вопрос о сроках годности и температурного режима хранения продукции, — заявили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. — В соответствии с предписанием данные замечания исполнены в полном объеме. Повторный отбор проб подтвердил качество и безопасность выпускаемой ООО «Молочные реки» продукции, в том числе реализуемой через сеть молокоматов».

Итогом проверки стало и то, что на предприятии был ужесточен производственный контроль.

ИА «Орелград»