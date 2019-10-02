В Орле случилось очередное ДТП во время поворота на «Гринн»

Территория возле торгового центра — один из самых опасных участков города

В Орле напротив ТМК «Гринн» столкнулись «Рено Дастер» и ВАЗ-2109, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Накануне, 1 октября, в 16:15 иномарка ехала со стороны Знаменки и поворачивала налево. Водитель не пропустил встречную «девятку» и столкнулся с ней.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, бригадой СМП доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

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