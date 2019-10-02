В Орле утвердили список дорог для ремонта в 2020 году

Документ подписал глава администрации Александр Муромский
В Орле утвердили список дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках соответствующего нацпроекта.
В перечень попали девять объектов:
- Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы города),
- ул. Автовокзальная,
- ул. Тульская,
- ул. Паровозная,
- ул. Старо-Московская,
- пер. Южный,
- пер. Маслозаводской,
- Карачевское шоссе,
- ул. Васильевская (от пер. Западного до Карачевского шоссе).
Управление коммунальным хозяйством начнет разрабатывать проекты ремонта дорог. Затем документацию выставят на торги. Определить подрядчиков планируется в 1 квартале 2020 года.
«Согласно информации департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, на реализацию национального проекта в 2020 году городу Орлу выделят 381,8 млн рублей», — указано в пресс-релизе.
ИА «Орелград»