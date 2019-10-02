В Орле утвердили список дорог для ремонта в 2020 году

Документ подписал глава администрации Александр Муромский

В Орле утвердили список дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в рамках соответствующего нацпроекта.

В перечень попали девять объектов:

Московское шоссе (от ул. Рощинской до границы города),

ул. Автовокзальная,

ул. Тульская,

ул. Паровозная,

ул. Старо-Московская,

пер. Южный,

пер. Маслозаводской,

Карачевское шоссе,

ул. Васильевская (от пер. Западного до Карачевского шоссе).

Управление коммунальным хозяйством начнет разрабатывать проекты ремонта дорог. Затем документацию выставят на торги. Определить подрядчиков планируется в 1 квартале 2020 года.

«Согласно информации департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, на реализацию национального проекта в 2020 году городу Орлу выделят 381,8 млн рублей», — указано в пресс-релизе.

ИА «Орелград»