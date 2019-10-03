Клычкову понадобилось 4 млрд рублей в долг

Губернатор распорядился взять очередной кредит.

Глава Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации. Как следует из документа, деньги понадобились «в целях обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области».

Кредиты будут взяты в рамках региональной программы государственных внутренних заимствований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Она была утверждена областным законом о бюджете.

Кредитные ресурсы в валюте Российской Федерации предполагается взять под процентную ставку не более 8 процентов годовых со сроком погашения до 365 дней. Взяты они будут в виде двух невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 миллиард и 736,489 миллиона рублей.

Кроме того, будут открыты две возобновляемые кредитные линии с лимитом 1,1 миллиарда рублей каждая. Департамент финансов Орловской области определен государственным заказчиком по проведению отбора банков, у которых будут позаимствованы деньги.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

ИА «Орелград»