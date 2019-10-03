Клычкову понадобилось 4 млрд рублей в долг

3.10.2019 | 14:02 Новости, Экономика

Губернатор распорядился взять очередной кредит.

Глава Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о привлечении кредитных ресурсов в кредитных организациях Российской Федерации. Как следует из документа, деньги понадобились «в целях обеспечения своевременного исполнения принятых обязательств и погашения долговых обязательств Орловской области».

Кредиты будут взяты в рамках региональной программы государственных внутренних заимствований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Она была утверждена областным законом о бюджете.

Кредитные ресурсы в валюте Российской Федерации предполагается взять под процентную ставку не более 8 процентов годовых со сроком погашения до 365 дней. Взяты они будут в виде двух невозобновляемых кредитных линий с лимитом 1 миллиард и 736,489 миллиона рублей.

Кроме того, будут открыты две возобновляемые кредитные линии с лимитом 1,1 миллиарда рублей каждая. Департамент финансов Орловской области определен государственным заказчиком по проведению отбора банков, у которых будут позаимствованы деньги.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования