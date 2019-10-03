Медведев сделал Орел особой зоной

Развивать экономику Орловская область будет по-новому.

Как сообщает пресс-служба губернатора, на правительственном уровне принято решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в Орловской области. Подпись под этим документом поставил премьер-министр Дмитрий Медведев.

ОЭЗ получит название «Орел», однако будет располагаться на территории Мценского района. Считается, что особая зона поможет социально-экономическому развитию Орловской области, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест».

«На территории ОЭЗ «Орел», в частности, планируется создание современных мощностей по переработке различных сортов зерна, строительство молокоперерабатывающего завода и завода по производству кожевенной продукции, современного высокотехнологичного производственного предприятия по производству полиэтиленовых пакетов, создание производства по разведению рыбы в установках замкнутого водоснабжения и цеха по рыбопереработке», — заявили в пресс-службе губернатора.

Названы и предварительные цифры, характеризующие параметры этого проекта. Так, к 2028 году, по прогнозам, потенциальные резиденты ОЭЗ «Орел» инвестируют в производство порядка 9,2 миллиарда рублей. Что касается рабочих мест, то их будет создано около 2 тысяч – по крайней мере, на бумаге пока все выглядит именно так.

ИА «Орелград»