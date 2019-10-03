Облсуд отказался простить пьяного водителя

Житель Ливенского района получил реальный срок заключения.

Как сообщает прокуратура Орловской области, областной суд рассмотрел в апелляционной инстанции уголовное дело, возбужденное в отношении жителя Ливенского района.

Ранее суд первой инстанции признал его виновным в повторной пьяной езде. Как следует из материалов дела, мужчина дважды попадался пьяным за рулем автомобиля. Произошло это в сентябре и октябре 2018 года. На первый раз он отделался административным наказанием, но попавшись еще раз, получил уголовное дело.

Районный суд наказал его лишением свободы сроком на 1 год и 3 месяца и трехлетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, пьяного водителя оштрафовали на 5 000 рублей.

Отбывать наказание мужчина должен в исправительной колонии строгого режима. С таким приговором он не согласился и обжаловал его. Однако облсуд не нашел основания для изменения вердикта.

ИА «Орелград»