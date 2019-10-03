Орловцам показали эмблему Всероссийской переписи населения

Геральдический знак был официально утвержден Росстатом.

Орелстат на своем сайте презентовал геральдический знак – эмблему Всероссийской переписи населения 2020 года. Это будет официальный символ массового мероприятия, которое коснется и Орловской области. Жителей заранее начали готовить к нему. Символ надо знать, ведь не исключено, что мошенники решат воспользоваться доверием граждан и постараются выдать себя за переписчиков.

Как сообщает Орелстат, эмблема отражает общенациональный масштаб мероприятия, транслирует идею национальной общности и территориального единства России. Схематически это выглядит так: люди держатся за руки. Кроме того, в эмблеме использованы четыре общепринятых в географической науке цвета: синий, обозначающий моря; красный, — горные местности; желтый – степные равнины; зеленый – леса.

«Частью эмблемы является число 2020, которое одновременно символизирует людей, делящихся друг с другом данными: цифра «два» — изображение головы человека с плечом, цифра «ноль» — диалоговое окно, — пояснили в Орелстате. — Число 2020 как элемент логотипа предназначено как для отдельного нанесения, так и в едином блоке с основным логотипом – схематически изображенными людьми».

ИА «Орелград»