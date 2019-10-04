Клычкову пожелали поскорее вернуться в Москву

4.10.2019 | 11:50 Важное, Новости, Политика

У стен областной администрации прошли одиночные пикеты

Утром 4 октября возле администрации Орловской области прошла серия одиночных пикетов, обращенных к губернатору региона Андрею Клычкову.

Как сообщает Telegram-канал «Агент 0057», участие в пикетах приняли пенсионеры. Они выразили недовольство работой Клычкова в регионе и пожелали ему скорее вернуться в Москву, откуда он приехал руководить Орловской областью. Пикеты приурочены к круглой дате — 5 октября 2017 года Клычков сменил прежнего губернатора Вадима Потомского.

Главе региона поставили «оценки за достижения в разных сферах деятельности. Коротко их вердикт можно охарактеризовать так: «опять двойка», — пишет Telegram-канал.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования