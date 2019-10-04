Клычкову пожелали поскорее вернуться в Москву

У стен областной администрации прошли одиночные пикеты

Утром 4 октября возле администрации Орловской области прошла серия одиночных пикетов, обращенных к губернатору региона Андрею Клычкову.

Как сообщает Telegram-канал «Агент 0057», участие в пикетах приняли пенсионеры. Они выразили недовольство работой Клычкова в регионе и пожелали ему скорее вернуться в Москву, откуда он приехал руководить Орловской областью. Пикеты приурочены к круглой дате — 5 октября 2017 года Клычков сменил прежнего губернатора Вадима Потомского.

Главе региона поставили «оценки за достижения в разных сферах деятельности. Коротко их вердикт можно охарактеризовать так: «опять двойка», — пишет Telegram-канал.

ИА «Орелград»