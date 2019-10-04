Орловцы отдали 41 млн рублей, чтобы не испортить себе отпуск

Налоговики региона подвели итоги информационной акции.

Сотрудники налоговых органов Орловской области минувшим летом провели информационную акцию «В отпуск без долгов». Теперь это ведомство подвело итоги. Напомним, налоговики развернули широкую кампанию. В ход шли буклеты, листовки, семинары и лекции.

Жителям Орловской области напоминали о том, что даже небольшой долг может испортить отпуск – в случае, если семья решит отправиться на отдых за рубеж. При наличии задолженности отпускников могут не выпустить из страны, поскольку закон разрешает накладывать запрет на выезд за границу.

По данным управления ФНС России по Орловской области, жители региона не пропустили предупреждения мимо ушей. Подсчитано, что благодаря проведенной акции орловцы, физические лица, к началу осени снизили свою налоговую задолженность на 41,2 миллиона рублей.

То есть такую сумму всего за одно лето жители региона отдали, чтобы их отдых не оказался испорченным. Впрочем, расслабляться не стоит. В УФНС напоминают, что 2 декабря 2019 года истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2018 год.

«Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговым органам основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, а также ограничение выезда за рубеж», — предупредили в ведомстве.

ИА «Орелград»