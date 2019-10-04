Орловские суды закрывают примерно по одному сайту в день

Прокуратура озвучила масштабы проблемы.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, за первое полугодие 2019 года в порядке административного судопроизводства судами было удовлетворено 391 исковое заявление прокуроров.

Из них 232 административных иска касались Сети. Прокуроры просили закрыть доступ к ресурсам, которые, по их мнению, содержали запрещенную к распространению на территории Российской Федерации информацию.

«Например, по результатам рассмотрения иска Урицкой межрайонной прокуратуры заблокирован доступ к семи интернет-ресурсам о продаже дипломов об образовании без прохождения обучения, — рассказали в надзорном ведомстве. — По иску прокуратуры Корсаковского района был заблокирован доступ к шести сайтам, на которых была размещена информация о возможности покупки дистанционным способом, в том числе в ночное время, алкогольной продукции».

Кроме того, неоднократно суды по требованию прокуратуры закрывали сайты, торгующие поддельными медицинскими справками, автостраховками и актами техосмотра. Немало было закрыто и ресурсов, предлагавших услуги «жриц любви».

Причем география ограничивалась не только Орловской областью. Например, на днях вступило в силу решение суда Заводского района города Орла. Согласно ему будет ограничен доступ к ресурсу, который предлагал услуги проституток в Подмосковье.

ИА «Орелград»