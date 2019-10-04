СМИ: Сергею Ступину нашли новую работу

4.10.2019 | 14:35 Культура, Новости, Политика

Бывший мэр Орла возглавил «Спасское-Лутовиново»

Бывший мэр Орла и заместитель председателя правительства Орловской области Сергей Ступин стал директором музея «Спасское-Лутовиново», сообщает «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники.

Официально Ступина представят на следующей неделе. Для этого в Орел приедет представитель министерства культуры РФ. По данным «ВО», назначение Ступина лоббировал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

В конкурсе на место директора «Спасского-Лутовинова» участвовали пять человек.

Сергей Ступин был мэром Орла в 2012-2015 годах. Затем его назначили заместителем председателя правительства Орловской области по социальной сфере. На этом посту он продержался два года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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