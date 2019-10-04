В Орле детсадом управляла мошенница

Суд признал заведующую виновной в мошенничестве и наказал штрафом.

Подробности уголовного дела о мошенничестве сообщила пресс-служба Заводского районного суда. На скамье подсудимых оказалась местная жительница, которая еще недавно работала заведующей одного из детских садов.

Было установлено, что она решила подзаработать, приняв на работу фиктивного сотрудника. Заведующая приняла от знакомой заявление о приеме ее на должность помощника воспитателя на 1,5 ставки. Затем издала приказ о трудоустройстве, причем знакомой об этом не сказала.

Словом, с августа 2016 года по сентябрь 2017 года заведующая сама вносила ложные сведения в табель учета рабочего времени и получала зарплату за человека, который реально в детсаду не трудился. Всего она прикарманила 150 тысяч рублей, чем нанесла ущерб бюджету города.

«В судебном заседании она свою вину в мошенничестве не признала и пояснила, что совершила вышеуказанное преступление, чтобы привлечь в помощь опытного бухгалтера, которая оформляла контракты и закупки и единицы которого в штате не предусмотрено, — сообщили в суде. — Чтобы оплачивать труд последней, она на вакантную должность помощника воспитателя оформила свою знакомую, которая фактически работу по должности не выполняла. Пояснила, что не считает свои действия мошенничеством с целью личного обогащения, так как действовала в интересах службы, пусть и незаконным путем».

Однако суд критически отнесся к этому заявлению. Более того, он установил, что нежелание заведующей исполнять обязанности в сфере контрактных закупок и переложение этих функций на неуполномоченное лицо «не являются обстоятельствами, исключающими ответственность за совершенное преступление».

Кстати, ранее эта же женщина была признана мошенницей по приговору другого орловского суда в рамках иного уголовного дела. Заводской суд учел тот приговор и окончательно назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Осужденную на 3 года лишили права занимать должности в детских дошкольных и иных образовательных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций.

Кроме того, были удовлетворены требования прокурора Заводского района о взыскании с осужденной в пользу казны Орловской области 150 тысяч рублей — в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»