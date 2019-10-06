Орловских льготников «завалят» деньгами

6.10.2019 | 14:43 Новости, Экономика

Огромные средства будут выделены в рамках новой программы.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу социальной поддержки граждан. Она включает в себя девять подпрограмм. Например, одна из них предусматривает поддержку многодетных семей. Целевым индикатором является увеличение к 2025 году количества таких семей на 5 процентов.

Кстати, объем финансирования данной подпрограммы составит чуть менее 2 миллиардов рублей. Эти средства, видимо, будут потрачены на социальные выплаты многодетным.

В целом объем финансирования программы превысит 37 миллиардов рублей. Она предусматривает ремонт социальных учреждений, повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов, защиту прав детей-сирот и многое другое.

Судя по паспорту программы, основная часть средств будет направлена на выплату всевозможных пособий льготникам. Программой предусмотрено и увеличение масштабов оказания адресной поддержки. Кроме того, она включает в себя такое направление как «активное долголетие».

В его рамках пожилых жителей Орловской области будут обучать компьютерной грамотности и знакомить с другими техническими новшествами повседневной жизни, а также вовлекать их в различные мероприятия.

Что касается инвалидов, то для них предусмотрена организация работы пунктов проката технических средств реабилитации и внедрение стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования