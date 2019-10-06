Орловских льготников «завалят» деньгами

Огромные средства будут выделены в рамках новой программы.

Правительство Орловской области утвердило государственную программу социальной поддержки граждан. Она включает в себя девять подпрограмм. Например, одна из них предусматривает поддержку многодетных семей. Целевым индикатором является увеличение к 2025 году количества таких семей на 5 процентов.

Кстати, объем финансирования данной подпрограммы составит чуть менее 2 миллиардов рублей. Эти средства, видимо, будут потрачены на социальные выплаты многодетным.

В целом объем финансирования программы превысит 37 миллиардов рублей. Она предусматривает ремонт социальных учреждений, повышения качества обслуживания пенсионеров и инвалидов, защиту прав детей-сирот и многое другое.

Судя по паспорту программы, основная часть средств будет направлена на выплату всевозможных пособий льготникам. Программой предусмотрено и увеличение масштабов оказания адресной поддержки. Кроме того, она включает в себя такое направление как «активное долголетие».

В его рамках пожилых жителей Орловской области будут обучать компьютерной грамотности и знакомить с другими техническими новшествами повседневной жизни, а также вовлекать их в различные мероприятия.

Что касается инвалидов, то для них предусмотрена организация работы пунктов проката технических средств реабилитации и внедрение стационарозамещающей технологии «Санаторий на дому».

ИА «Орелград»