Под Орлом потерялись 67 дорог

6.10.2019 | 16:47 Новости, Общество

Как бы несуществующие объекты расположены в Залегощи.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала результаты проверки формирования и исполнения бюджета Залегощенского района за 2018 год и текущий период 2019 года. Общий объем проверенных средств составил 417,226 миллиона рублей. Местных чиновников упрекнули в немалом количестве нарушений, причем в стоимостном выражении большая часть из них связана с управлением муниципальной собственностью.

Например, было установлено, что у районной администрации отсутствуют технические паспорта на 67 автомобильных дорог общего пользования местного значения. Кстати, их общая протяженность составляет 173,938 км. Аудиторы сочли отсутствие документации на дороги нарушением сразу трех федеральных законов, включая закон «О безопасности дорожного движения», а также приказа Минтранса РФ «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

Кроме того, по версии КСП, было допущено нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета. Это повлекло за собой расхождение данных по остаточной стоимости объектов, входящих в казну, отраженной в реестре муниципального имущества, и балансом на 120,562 миллиона рублей. Неэффективное расходование бюджетных средств было оценено в 1,2 миллиона рублей.

Копия отчета КСП направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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