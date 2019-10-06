В Орловской области приставы арестовали полтысячи автомобилей

Оглашен список арестованного за долги имущества.

Региональное управление ФССП России обнародовало промежуточные итоги своей работы. В частности, оглашена информация и применении принудительных мер взыскания задолженности. Как говорят в ведомстве, одним из наиболее эффективных инструментов является арест имущества.

«Применение данной меры позволяет удовлетворить требования взыскателей, если не самостоятельно должником, так за счет реализации его имущества, — говорят в УФССП. — Одними из основных видов имущества, на которое часто обращается взыскание в ходе исполнительного производства, является автотранспорт, недвижимость, производственное оборудование и бытовая техника».

Согласно приведенной статистике, с начала года и по сентябрь орловские судебные приставы-исполнители составили около 3 тысяч актов ареста имущества должников. Среди арестованного имущества выделяется 536 транспортных средства и 177 объектов недвижимости. Часть имущества доходит до торгов – в том случае, если его владелец не погашает задолженность.

Долги закрывают выручкой от реализации. В текущем году в результате таких мер было взыскано более 46 миллионов рублей. Кроме того, взыскателям в счет погашения задолженности было передано нереализованное имущество на общую сумму свыше 74 миллионов рублей.

ИА «Орелград»