Депутаты облсовета рассказали про своих учителей

7.10.2019 | 19:02 Новости, Общество

Народные избранники поделились школьными воспоминаниями

Депутаты орловского облсовета рассказали изданию «Орелтаймс» истории из школьной жизни. Спецпроект был приурочен ко Дню учителя, который Россия отметила 5 октября.

О школьном прошлом вспомнили спикер Леонид Музалевский, вице-спикеры Михаил Вдовин, Сергей Потемкин, Олег Кошелев и Анатолий Крючков, депутаты Ирина Гоцакова, Андрей Куцын, Вячеслав Морозов, Юлия Мальфанова, Руслан Перелыгин, Елена Астахова. Их истории можно посмотреть на YouTube-канале издания.

ИА «Орелград»

 

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Орелград. 2019 год

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