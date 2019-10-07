Депутаты облсовета рассказали про своих учителей

Народные избранники поделились школьными воспоминаниями

Депутаты орловского облсовета рассказали изданию «Орелтаймс» истории из школьной жизни. Спецпроект был приурочен ко Дню учителя, который Россия отметила 5 октября.

О школьном прошлом вспомнили спикер Леонид Музалевский, вице-спикеры Михаил Вдовин, Сергей Потемкин, Олег Кошелев и Анатолий Крючков, депутаты Ирина Гоцакова, Андрей Куцын, Вячеслав Морозов, Юлия Мальфанова, Руслан Перелыгин, Елена Астахова. Их истории можно посмотреть на YouTube-канале издания.

ИА «Орелград»