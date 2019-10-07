Орловчанка оговорила сына, сделав из него «убийцу»

Женщина написала ложное заявление в полицию на собственное чадо.

Уголовное дело было возбуждено по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершенном преступлении) в отношении жительницы Свердловского района. Было установлено, что в мае 2019 года она позвонила в дежурную часть полиции и оговорила собственного сына.

Как пояснили в суде Свердловского района, женщина заявила, что сын кидается на нее с ножом. На место прибыли сотрудники полиции. Женщина не только не отказалась от своих слов, но и написала заявление. Она просила привлечь к уголовной ответственности своего сына за то, что он «угрожал ей убийством, обещал убить и зарезать, кидался предметами, замахивался ножом, порезал руку».

Однако все это оказалось ложью, что и всплыло в ходе проверки. Полиция установила, что ничего из сказанного женщиной ее сын не делал. В результате уголовное дело завели на нее. Женщина свою вину признала полностью и в содеянном раскаялась.

Следователь принял во внимание обстоятельства и подал в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении виновной меры уголовно-правового характера. Оно было удовлетворено. Женщину наказали судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»