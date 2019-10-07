Остроушко назвала Клычкова «губернатором для трех санитарок»

Депутат облсовета упрекнула губернатора в том, как он разрешил скандал в Болховском доме-интернате

Депутат облсовета Валентина Остроушко рассказала, чем закончился скандал в Болховском доме-интернате. Напомним, на всю страну разлетелось видео, где беспомощный пенсионер в нижнем белье лежит на полу учреждения, и его игнорируют.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков тогда назвал ситуацию вопиющей и заявил, что она приведет к увольнениям. Они действительно случились – интернат покинули три санитарки. Директор учреждения Владимир Авилов, по совместительству глава болховского райсовета, подал заявление об уходе – но Клычков его не подписал.

«Губернатор Клычков, который является членом КПРФ, предпочитает начальников оберегать, а «санитарок» наказывать… — пишет Остроушко. — Одна из уволенных санитарок – воспитанница Болховского детского дома. Из детского дома, как и многие другие воспитанники, она перемещалась в дом-интернат, там жила, работала и там же родила сына. Сын уже взрослый, а она лишь год назад получила квартиру как сирота, из вторичного фонда жилья. Другая санитарка — мать четверых теперь уже взрослых детей, в отношении троих вроде была лишена родительских прав. О третьей проживающие мало что знают…».

По мнению Остроушко, Клычков обязан был поехать и пообщаться с персоналом дома-интерната. А как коммунист он должен стоять на страже интересов трудящихся, а не директоров.

После шумихи в интернат начали завозить медикаменты. Но никто не верит, что это продлится долго, добавила Остроушко.

«Ни на одну из моих просьб посмотреть, какие безобразия творятся в Болховском районе, губернатор ещё во времена наших хороших с ним отношений не отреагировал <…> Остался наш губернатор начальником для трёх санитарок», — резюмировала депутат.

ИА «Орелград»