Под Орлом в ДТП пострадали два ребенка и мужчина

За рулем ехала девушка без прав

В ночном ДТП в Орловской области пострадали два мальчика и мужчина, сообщили в регуправлении ГИБДД. Инцидент произошел 6 октября примерно в 1:00 на дороге, соединяющей деревню Башкатово и трассу М-2.

Пострадавшие находились в автомобиле ВАЗ-2110, который мчался по дороге. За рулем находилась 27-летняя девушка без водительских прав. В ГИБДД выяснили, что автоледи не учла дорожных и метеорологических условий, а скорость машины не позволяла водителю обеспечивать «постоянный контроль за движением». Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Травмы получили пассажиры «десятки» — 36-летний мужчина, а также 13-летний и 4-летний мальчики. На попутном транспорте их довезли до больницы.

ИА «Орелград»