Суд оправдал Андрея Бочкова, убившего на улице девушку

Советский райсуд рассмотрел дело о побеге.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, рассмотрено уголовное дело в отношении Андрея Бочкова. Напомним, этот человек в ноябре 2016 года прямо на улице забил до смерти свою бывшую возлюбленную Яну Савчук. За это он получил 13 лет колонии.

Позже в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело – о побеге. По версии следствия, после вынесения обвинительного приговора Бочков пытался сбежать прямо из зала суда. Однако, по мнению Советского райсуда, он «хотел «скрыться» не от правосудия, а от объективов видеокамер журналистов в конвойном помещении».

«Суд установил, что когда сотрудники конвоя заводили Бочкова А.А. в зал судебных заседаний, и он увидел в зале представителей СМИ с видеокамерами, то категорически отказался заходить в зал судебных заседаний и попросил сотрудников конвоя увести его в конвойное помещение, так как не хотел, чтобы журналисты производили его видеосъемку», — пояснили в суде Советского района.

Затем Бочков все-таки согласился вернуться в зал и пытался судье, который начал оглашать приговор, заявить ходатайство. Он просил запретить журналистам производить видеосъемку. Когда один из операторов направил на него объектив камеры, подсудимый попросил увести его в конвойное помещение.

Поскольку просьба была проигнорирована, Бочков «сквозь прутья решетки стал протискиваться в зал судебного заседания, где тут же был блокирован несколькими сотрудниками конвоя и судебными приставами, которые вытащили его из клетки в зал».

Впрочем, суд не усмотрел в этом попытки побега, так как Бочков «не оказывал никакого сопротивления, просил увести из зала судебного заседания в конвойное помещение, куда и был препровожден в наручниках».

Сам же подсудимый заявил, что пытался выйти из клетки в «знак протеста против производства его видеосъемки в судебном заседании».

«По смыслу закона под побегом понимается самовольное незаконное (вопреки закону, без разрешения компетентных должностных лиц) оставление лицом, находящимся под стражей, места нахождения под стражей, — пояснили в суде. — Понятие «побег из-под стражи» законодатель связывает не с оставлением какого-либо определенного места, а с самоосвобождением гражданина из-под контроля лиц, обязанных осуществлять за ним надзор и его охрану».

В результате Бочков был оправдан по делу о побеге. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»