ГИБДД пока не собирается полностью перекрывать мост «Дружба»

8.10.2019 | 13:07 Новости, Общество

Но все может измениться, если погода испортится

В ГИБДД пока не видят необходимости полностью перекрывать мост «Дружба» в Орле, заявил начальник орловского управления ведомства Александр Коршунов на пресс-конференции. Он оценил безопасность движения по переправе на «удовлетворительно».

«С учетом погодных условий угроза безопасности движения может наступить. Тогда мы будем рассматривать [закрытие моста]. Пока такой предпосылки нет. То, что мы видим сегодня — все в рамках правового поля», — сказал он.

Напомним, ранее власти Орла расторгли контракт с ООО «Региональные газораспределительные сети» на ремонт моста «Дружба». Подрядчик отстал от графика на полгода. Нового подрядчика пока найти не могут.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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