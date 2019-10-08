ГИБДД пока не собирается полностью перекрывать мост «Дружба»

Но все может измениться, если погода испортится

В ГИБДД пока не видят необходимости полностью перекрывать мост «Дружба» в Орле, заявил начальник орловского управления ведомства Александр Коршунов на пресс-конференции. Он оценил безопасность движения по переправе на «удовлетворительно».

«С учетом погодных условий угроза безопасности движения может наступить. Тогда мы будем рассматривать [закрытие моста]. Пока такой предпосылки нет. То, что мы видим сегодня — все в рамках правового поля», — сказал он.

Напомним, ранее власти Орла расторгли контракт с ООО «Региональные газораспределительные сети» на ремонт моста «Дружба». Подрядчик отстал от графика на полгода. Нового подрядчика пока найти не могут.

ИА «Орелград»