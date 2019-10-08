Под Орлом проснулось бешенство

8.10.2019 | 11:27 Новости, Общество

Четвертый в этом году случай заболевания выявлен в Урицком районе.

Об очередном случае заболевания животных бешенством сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Он зарегистрирован на территории Бунинского сельского поселения Урицкого района. Согласно приведенным данным, в селе Бунино лиса забежала на частное подворье.

Она оказалась заражена. Патологические образцы от умершего животного были направлены на исследование экспертам. Диагноз был подтвержден специалистами Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. Теперь в Бунино будет введен карантин.

Как уже рассказывал «Орелград», 2019 год для Орловской области выдался относительно благополучным по бешенству. Это заболевание регистрировалось в регионе всего трижды. То есть случай в Бунино стал всего лишь четвертым. Для сравнения, в 2018 году за такое же период времени было зарегистрировано 52 случая бешенства среди животных.

Напомним, эта острая вирусная болезнь является общей для животных и человека. Причем животные погибают в 100 процентах случаев. Основными носителями вируса являются дикие хищники, собаки и кошки. Человеку вирус в основном передается при укусе. Однако заражение возможно и при «ослюнении поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек».

Продолжительность инкубационного периода зависит от места и глубины укуса, возраста и состояния здоровья покусанного, патогенности вируса и многих других факторов, уточняют специалисты. Первые признаки бешенства у животных — это беспричинная агрессия. Животное может начать кусать какие-то предметы, например, ножки стула и обувь.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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