Прокуратура потребовала уволить украинского советника Клычкова

Губернатору внесено представление по итогам проведенной проверки.

В Орловской области продолжает нарастать скандал, связанный с трудоустройством гражданина Украины Артура Волошина в качестве советника губернатора. Напомним, этот политик незаметно появился в команде Андрея Клычкова и уже успел принять участие в нескольких встречах международного уровня.

Однако в СМИ просочилась информация, что господин Волошин, получив российский паспорт, не отказался от украинского. Более того, накануне прошла информация, что российский паспорт у него аннулировали.

Прокуратура Орловской области подробно прокомментировала эту ситуацию. Сообщается, что была проведена проверка соблюдения требований законодательства о государственной гражданской службе РФ. Дело в том, что отданное Клычковым Волошину место является высшей должностью государственной гражданской службы Орловской области. Кстати трудится он на условиях срочного служебного контракта.

В надзорном ведомстве также подчеркнули, что проверка была проведена во исполнение поручения Генеральной прокуратуры РФ во взаимодействии с прокуратурами Калининградской области и города Москвы.

Сообщается, что «заключением ГУ МВД России по г. Москве Волошин А.А. признан не приобретшим гражданство Российской Федерации в установленном законом порядке, а ранее выданные ему паспорта гражданина Российской Федерации аннулированы».

Вместе с тем, в России гражданским служащим может являться гражданин Российской Федерации, взявший на себя установленные законом обязательства. Он может быть освобожден от замещаемой должности и уволен с гражданской службы «в случае предоставления им нанимателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении служебного контракта и в иных случаях, предусмотренных Законом, к числу которых относится утрата гражданства Российской Федерации».

«Поскольку выявленные проверкой обстоятельства исключают возможность нахождения на государственной гражданской службе, прокуратурой Орловской области в адрес губернатора и председателя правительства Орловской области Клычкова А.Е. внесено представление, в котором поставлен вопрос об освобождении от замещаемой должности и увольнении Волошина А.А.», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

Теперь остается дождаться реакцию самого Клычкова. Проигнорирует ли он прокурорское представление, и если да, то ради чего?

ИА «Орелград»