В горсовете «Единую Россию» представит экс-пионервожатая

Единороссы нашли кандидата на замещение вакантного мандата.

Решение было принято на заседании регионального политического Совета «Единой России». Напомним, в сентябре 2019 года ректор Орловского госуниверситета Ольга Пилипенко одержала победу на выборах депутата Госдумы РФ. При этом она была действующим депутатом Орловского горсовета. Этот мандат ей, естественно, пришлось сдать.

Ольга Пилипенко представляет «Единую Россию». Поэтому освободившееся место перешло «по наследству» этой партии. Как пояснили в региональном отделении «Единой России», на прошедшем заседании была согласована кандидатура для замещения вакантного мандата. Он достанется Наталье Зубцовой.

«Зубцова Наталья Ивановна с 2015 года является членом партии «Единая Россия», — рассказали в партийном реготделении. — На выборах в Орловский городской Совет народных депутатов 2015 года шла по спискам 7-й территориальной группы, где партия набрала более 44 процента голосов. В 2019 году участвовала в партийном предварительном голосовании по выборам депутата Госдумы, заняла второе место, набрав 18,9 процента голосов.

Отмечается, что с 1989 года она работает в средней общеобразовательной школе № 33 города Орла. Прошла путь от старшей пионерской вожатой до директора школы. Была отмечена многочисленными грамотами и благодарностями.

ИА «Орелград»