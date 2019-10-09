Член облизбиркома предстанет перед судом за смертельное ДТП

9.10.2019 | 9:17 Новости, Происшествия

Он насмерть сбил женщину в Заводском районе Орла

Следственный комитет передал в суд уголовное дело на члена избирательной комиссии Орловской области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

«Следствием установлено, что обвиняемый 30 ноября 2018 года, управляя автомобилем с нарушением скоростного режима, допустил в Заводском районе города Орла на нерегулируемом пешеходном переходе наезд на 56-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в СК.

Обвиняемый не признал вину. Теперь дело рассмотрит суд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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