Член облизбиркома предстанет перед судом за смертельное ДТП

Он насмерть сбил женщину в Заводском районе Орла

Следственный комитет передал в суд уголовное дело на члена избирательной комиссии Орловской области. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

«Следствием установлено, что обвиняемый 30 ноября 2018 года, управляя автомобилем с нарушением скоростного режима, допустил в Заводском районе города Орла на нерегулируемом пешеходном переходе наезд на 56-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в СК.

Обвиняемый не признал вину. Теперь дело рассмотрит суд.

ИА «Орелград»