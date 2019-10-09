Фетисов назвал слова Клычкова о достижениях Орловской области «блефом чистой воды»

Политолог раскритиковал губернатора Орловской области за его слова о небывалых темах роста экономики региона

Накануне губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым дали пресс-конференцию в Москве. Зюганов похвастался успешностью экономики регионов, которые возглавляют губернаторы-коммунисты. А Клычков уверенно заявил, что за два года доходы бюджета Орловской области выросли на 24%, а сама казна стала профицитной.

Политконсультант Дмитрий Фетисов, наблюдающий за ситуацией в Орловской области, упрекнул Клычкова в жонглировании цифрами. Если бы реальность совпадала со словами губернатора, то он мог бы претендовать на кресло министра финансов или премьер-министра РФ, заявил эксперт. А Орловщина «давно бы обогнала экономики Китая и США вместе взятые».

«Что же в реальности? На 1.10.2017 задолженность Орловской области равнялась: 16 миллиардов 39 миллионов 544 тысячи рублей. На 1.09.2019 задолженность Орловской области равняется 17 миллиардов 928 миллионов 565 тысяч рублей. Объем долга региона за время правления Клычковым вырос почти на 12%, а не сократился», — отметил Фетисов.

«Если бюджет Орловской области профицитный, так зачем же региону нужны федеральные субсидии для баланса бюджета? Зачем надо наращивать долговую массу? Если я возьму в кредит миллион, куплю авто за 900 тысяч, а в кармане останется 100 тысяч, то я тоже смогу отчитываться, что я заработал 100 тысяч, но вот когда придет время платить по кредиту, то начну плакать, т.к. весь заработок (профицит) остался на бумаге, а в жизни есть долги за которые однажды приходится платить. При том, что Клычков и его команда показывают такие познания экономики, что даже записывают в прибыль финансовую помощь от мэрии Москвы и выдают это за заработок», — добавил эксперт.

Фетисов подытожил, что выступление Клычкова — просто «блеф чистой воды». Эксперт задался вопросом: сознательно ли орловский губернатор манипулирует фактами ради дешевой славы — или сказывается нехватка образования в экономике?

Накануне Клычков в Москве также встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Главы субъектов продолжают «расширять продуктивное и многогранное сотрудничество по ключевым направлениям», написал орловский губернатор в Instagram. При этом благоустройство он упомянул раньше здравоохранения.

ИА «Орелград»