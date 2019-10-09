Орловцев приглашают подсветить сквер Ермолова

9.10.2019 | 17:58 Культура, Новости

В одном из главных мест Орла не работает освещение

Общественное движение «Граждане Орла» приглашает жителей на флешмоб в сквер Ермолова. На общественной территории отсутствует освещение, и активисты включают фонари, привлекая внимание чиновников к этой проблеме.

«Вчера впервые за многие месяцы памятник нашему уважаемому земляку генералу Ермолову получил заслуженное освещение – граждане Орла привезли с собой и установили мощные фонари! Спасибо всем, кому не все равно, кто любит наш город!», — указано в сообщении.

Флешмоб начнется в 20:00.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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