Орловцев приглашают подсветить сквер Ермолова

В одном из главных мест Орла не работает освещение

Общественное движение «Граждане Орла» приглашает жителей на флешмоб в сквер Ермолова. На общественной территории отсутствует освещение, и активисты включают фонари, привлекая внимание чиновников к этой проблеме.

«Вчера впервые за многие месяцы памятник нашему уважаемому земляку генералу Ермолову получил заслуженное освещение – граждане Орла привезли с собой и установили мощные фонари! Спасибо всем, кому не все равно, кто любит наш город!», — указано в сообщении.

Флешмоб начнется в 20:00.

ИА «Орелград»