Орловским школьникам подскажут, куда пойти работать

В регионе пройдет месячник профессиональной ориентации.

Акция пройдет под названием «Профессиональная среда» по всей области. Она стартует 14 октября. Ее проведет региональная служба занятости. Она охватит не только выпускников школ, но и безработную молодежь.

Как пояснили в региональном управлении труда и занятости, о всех районах пройдут тематические классные часы в школах, жни открытых дверей в учреждениях профессионального образования и в центрах занятости. Также запланировано проведение конкурсов профмастерства и мастер-классом по рабочим профессиям.

«Работники службы занятости будут участвовать в родительских собраниях выпускных классов школ с информацией о рынке труда, — рассказали в управлении. — Специалисты проведут со старшеклассниками профориентационные уроки, лектории, викторины, круглые столы, беседы, консультации, организуют тестирование на определение профессиональных склонностей и возможностей».

Кроме того, для молодежи организуют экскурсии на предприятия, чтобы молодые люди могли сами взглянуть на настоящую работу и определиться с выбором будущей профессии. Кстати, это не разовая акция. По статистике, в этом году орловская служба занятости оказала 9,2 тысячи профориентационных услуг, из которых 1,2 тысячи была оказана подросткам.

ИА «Орелград»