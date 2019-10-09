Под Орлом неизвестные взорвали платежный терминал

Злоумышленники использовали газ для хищения денег.

Подробности происшествия передает сетевое издание «Уездный город Ливны». В этом райцентре неизвестные злоумышленники пытались похитить деньги из терминала.

Преступление было совершено в одном из магазинов фирменной сети «Пятерочка». У входа в него установлен платежный терминал. Вскрыть его злоумышленники попытались глубокой ночью, перед рассветом. Сообщается, что взрыв прогремел в 4 часа 40 минут.

«Как предполагают следственные органы, злоумышленники использовали для взлома терминала газовый баллон, — пишет «УЕ». — В результате пострадал сам терминал, входная дверь в магазин и аппаратура видеофиксации, которая была установлена рядом с терминалом. Это затруднило просмотр случившегося с камер видеонаблюдения».

На момент публикации сообщений о задержании подозреваемых не поступало, хотя их ищет полиция. Известно также, что деньги преступникам похитить так и не удалось. В правоохранительных органах не уточнили, какая сумма находилась в терминале.

ИА «Орелград»