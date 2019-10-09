Путин наградил почетного гражданина Орловской области

9.10.2019 | 9:23 Новости, Общество

Схиархимандрит Илий награжден орденом Почета.

О присвоении высокой государственной награды уроженцу Орловской области рассказала пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Указ о награждении схиархимандрита Илия (Ноздрина) был издан 4 октября 2019 года. Его подписал президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что награда присуждена «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами».

В Орловской митрополии РПЦ напомнили, что в 2016 году отец Илий был удостоен звания «Почетный гражданин Орловской области», а в 2011-м — звания «Почетный гражданин города Орла».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования