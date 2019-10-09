Путин наградил почетного гражданина Орловской области

Схиархимандрит Илий награжден орденом Почета.

О присвоении высокой государственной награды уроженцу Орловской области рассказала пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Указ о награждении схиархимандрита Илия (Ноздрина) был издан 4 октября 2019 года. Его подписал президент России Владимир Путин. Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что награда присуждена «за заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами».

В Орловской митрополии РПЦ напомнили, что в 2016 году отец Илий был удостоен звания «Почетный гражданин Орловской области», а в 2011-м — звания «Почетный гражданин города Орла».

ИА «Орелград»