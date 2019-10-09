Сегодня в Орле отключили свет, тепло и горячую воду

Под это попали детский сад и школа

Сегодня, 9 октября, организации ЖКХ проводят в Орле ремонтные работы. Из-за этого в домах №№ 12/3, 22, 24, 26 по улице Карачевской до 12:00 не будет электричества. Кроме того, электроснабжение будет отключено до 16:30 в домах по ул. Грузовой, ул. Ляшко, пер. Кутузовскому, пер. Суворовскому, пер. Орловскому, пер. Никитскому.

До 18:00 без отопления и горячей воды останутся жители следующих домов: ул. Автовокзальная, д. 24, 26, 28, 30, 75а, 77а; пер. Дарвина, д. 1, 2, 3, 4, 6; ул. Комсомольская, д.243-261. Также под отключение попали детский сад №34 и школа №16.

ИА «Орелград»